Migranten Sarost 5 aan land in Tunesië

TUNIS (ANP /DPA ) - Een groep van veertig migranten is na weken op zee aan land gegaan in Tunesië. De opvarenden van het commerciële schip Sarost 5 worden overgebracht naar een centrum van de Tunesische Rode Halvemaan. Drie personen, onder wie twee hoogzwangere vrouwen, zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De bemanning van de Sarost 5 had de groep migranten vorige maand bij Libië van een bootje gehaald. Verscheidene landen weigerden vervolgens de groep op te nemen. De Tunesische regering gaf uiteindelijk uit humanitaire overwegingen alsnog groen licht om de boot te laten aanmeren.

De geredde migranten meenden aanvankelijk dat ze terecht zouden kunnen in Europese landen, zei Mongi Slim van de Rode Halvemaan tegen persbureau DPA. ,,We hebben hen duidelijk gemaakt dat de deuren naar Europa gesloten zijn en dat Tunesië hun enige optie was.''

