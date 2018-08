Nederland doet officieel mee met het Europees Openbaar Ministerie

woensdag 1 augustus 2018 , 13:42

DEN HAAG (PDC ) - Nederland neemt vanaf vandaag officieel deel aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het EOM onderzoekt en vervolgt fraude "die de financiële belangen van de Unie schaden". Het gaat bijvoorbeeld over fraude met EU-subsidies of grote, complexe, grensoverschrijdende gevallen van fraude met BTW. Een deel van die BTW is bestemd voor de Europese begroting.

Lidstaten zijn niet verplicht om deel te nemen aan het Europees Openbaar Ministerie. Nederland wilde in eerste instantie niet meedoen, maar besloot vrij snel na de oprichting van het EOM op 20 november 2017 dat alsnog te doen. De regering diende daartoe een verzoek in bij de Europese Commissie , en die keurde het verzoek goed.

Nederland is de 21ste lidstaat van de EU die meedoet met het EOM. Nederland is ruim op tijd; het EOM is nog in opbouw. De aanklagers zullen in 2019 worden benoemd en zal in 2020 volledig operationeel zijn.

Bron: Europese Commissie

