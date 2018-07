Macron ontvangt May in vakantieverblijf

dinsdag 31 juli 2018 , 19:18

PARIJS (ANP /RTR ) - De Franse president Emmanuel Macron praat vrijdag met Theresa May. Hij ontvangt de Britse premier niet in het Élysée, zoals gebruikelijk voor dit soort overleg, maar in zijn vakantieverblijf in Fort de Brégançon, in het zuidoosten van het land.

Parijs heeft geen officiële agenda bekendgemaakt, maar het belangrijkste gespreksonderwerp is de brexit. Dinsdag deden de ministers van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian en Jeremy Hunt, al enig voorbereidend werk.

May is de eerste buitenlandse leider die door Macron is uitgenodigd in Fort de Brégançon, dat aan de kust ligt ligt tussen Hyères en Saint-Tropez.

Terug naar boven