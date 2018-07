Iets minder sterke groei economie eurozone

dinsdag 31 juli 2018 , 11:43

LUXEMBURG (ANP ) - De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 0,3 procent gegroeid in vergelijking met de voorgaande periode. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat . Het gaat om een eerste raming.

In het eerste kwartaal was nog sprake van een groei in het eurogebied van negentien landen met 0,4 procent. Economen hadden in doorsnee verwacht dat dit groeitempo gehandhaafd zou worden. In vergelijking met een jaar eerder groeide de economie van de eurozone met 2,1 procent, tegen 2,5 procent in de voorgaande periode.

Voor de gehele Europese Unie van 28 landen werd een economische vooruitgang met 0,4 procent op kwartaalbasis gemeten, net als een kwartaal eerder.

De groei voor de eurozone kwam daarmee uit op het laagste niveau in twee jaar. De toenemende handelsspanningen in de wereld zorgen voor meer onrust bij bedrijven die voorzichtiger worden met investeringen en ondermijnen de wereldwijde export.

De Europese Centrale Bank (ECB) voorspelt voor heel 2018 een groei van de economie van de eurozone met 2,1 procent en 1,9 procent in 2019. In 2017 was sprake van een vooruitgang met 2,5 procent in het eurogebied.

