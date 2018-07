Macedonië houdt eind september referendum over naamswijziging

maandag 30 juli 2018 , 17:33

Bron: European Commission

SKOPJE (ANP /RTR ) - Het Macedonische parlement heeft 30 september geprikt als datum voor het nationaal referendum over de nieuwe naam van het Balkanland. De regering van de voormalige Joegoslavische republiek is met Griekenland overeengekomen verder te gaan als Noord-Macedonië. De bevolking heeft daarover het laatste woord, evenals over de wenselijkheid van toetreding tot de Europese Unie en de NAVO.

De autoriteiten in Skopje hopen op instemming, omdat zij de blik hebben gericht op het Westen. President Gjorge Ivanov lag eerder nog dwars, maar kon het akkoord met de Grieken uiteindelijk wettelijk niet blokkeren. Ook de nationalistische oppositie is tegen.

