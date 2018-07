Europeanen blijven militairen CAR trainen

maandag 30 juli 2018 , 16:13

Bron: European Defence Agency - flickr

BRUSSEL (ANP ) - De EU-missie om het leger van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) te trainen is maandag met twee jaar verlengd tot medio september 2020. Niet alleen de strijdkrachten, ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie kunnen in het nieuwe mandaat advies krijgen. De EU stelt de komende twee jaar ruim 25 miljoen euro beschikbaar voor EUTM RCA, zoals de trainingsmissie van 170 man uit tien landen officieel heet.

De EU-ministers van Defensie gaven twee jaar geleden groen licht voor de operatie die moet bijdragen aan een modernere en etnisch evenwichtigere veiligheidssector. Er zijn officieren en onderofficieren opgeleid en meer dan 1300 militairen getraind in het nog altijd onrustige land. Onlangs vielen nog doden bij gevechten tussen moslimrebellen en christelijke milities.

Het hoofdkwartier van de missie is gevestigd in de hoofdstad Bangui en wordt geleid door de Portugese brigadegeneraal Herminio Maio. Met de VN-missie Minusca, die uit zo'n 13.000 blauwhelmen bestaat, wordt nauw samengewerkt.

Nadat de regering was verdreven door rebellen en de overheid in 2013 vrijwel in elkaar was gestort, zette de EU begin 2014 gedurende een jaar al zo’n 750 militairen in. Daarvóór waren er al zo'n 6000 Afrikaanse en 2000 Franse militairen actief.

