Polen zet nieuwe stap in ondermijning onafhankelijke rechtsstaat

maandag 30 juli 2018 , 9:00

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC ) - Afgelopen donderdag nam het Poolse parlement een wet aan die het eenvoudiger maakt om rechters van het Hooggerechtshof te ontslaan. Bovendien stelt het de overheid in staat om het volgende hoofd van het Hooggerechtshof te kiezen. Als reactie gingen duizenden Polen in meer dan twintig steden de straten op om te protesteren tegen de nieuwe ontwikkelingen. Desondanks blijft de regeringspartij PiS het goed doen in de peilingen, en is de partij ruim vertegenwoordigd in het parlement.

De nieuwe wet is de zoveelste in een reeks. In twee jaar heeft de Poolse regering een groot deel van de rechterlijke macht onder hun invloed gebracht. Eerder deze maand werden 22 rechters van het Hoge Gerechtshof met vervroegd pensioen gestuurd. De hoofdrechter, Malgorzata Gersdorf, alsmede een aantal zittende rechters hebben gezegd niet op te willen stappen voordat hun termijn eindigt.

De Europese Commissie houdt Polen scherp in de gaten en heeft gedreigd naar het Europese Hof te stappen wanneer het land verder stappen onderneemt om de onafhankelijke rechtspraak te ondermijnen. Ook loopt het land risico om stemrecht in de Europese Raad te verliezen.

Bron: Het Parool, Reuters, Politico

