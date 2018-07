Veel auto's met problemen tijdens vakantierit

zondag 29 juli 2018 , 14:50

VAKANTIE-UITTOCHT

DEN HAAG (ANP ) - Bij de steunpunten van de ANWB in andere Europese landen is de drukste tijd van het jaar aangebroken. Vakantiegangers belden dit weekend massaal over lekke banden, oververhitte motors, kapotte accu's en ander leed. Alleen al bij de steunpunt in Lyon kreeg de ANWB op een dag 1600 telefoontjes binnen, vertelt een woordvoerder. ,,Een enorm aantal. Het is duidelijk te zien dat heel Nederland op vakantie is.''

Veruit de meeste hulpverzoeken kwamen uit Frankrijk, gevolgd door Italië en Duitsland. De ANWB heeft steunpunten in Lyon, Barcelona, München en Athene. Die punten hebben een lokaal netwerk van lokale bedrijven die mensen met autopech weer op weg kunnen helpen. Ook de kantoren van de organisatie in Nederland draaien op volle toeren.

De verwachting is dat het de komende weken druk zal blijven. Volgende week geldt als een 'Zwarte Zaterdag' op de Franse snelwegen. Dan rijden vakantiegangers massaal naar het zuiden en ontstaan steevast zeer lange files.

