Takeaway.com doet overname in Israël

zondag 29 juli 2018 , 12:57

AMSTERDAM (ANP ) - Maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com, in Nederland bekend van de site Thuisbezorgd.nl, zet voet aan de grond in Israël. De onderneming koopt zijn in Tel Aviv gevestigde branchegenoot 10bis van investeerder TA Associates en oprichter Tamir Carmel. Met de overname is circa 135 miljoen euro gemoeid.

10bis geldt in Israël als de marktleider op het gebied van online maaltijden bestellen bij restaurants. Volgens Takeaway valt er op deze op de consument gerichte dienst nog veel groei te behalen, want 10bis verwerkt nu nog voornamelijk bestellingen van bedrijven. Dat laatste is ook erg interessant, want Takeaway denkt door deze overname bedrijfsbestellingen, bijvoorbeeld ter vervanging van een kantine voor de lunch, in al zijn markten mogelijk te kunnen maken.

In totaal werden er vorig jaar dik 15 miljoen orders geplaatst bij 10bis. Dat leverde het in 2000 opgericht bedrijf een omzet op van ruim 13 miljoen euro, met een brutowinstmarge van 43 procent. 10bis is volgens Takeaway een van de weinige partijen in de branche die zo winstgevend is.

Takeaway lijft vaker buitenlandse branchegenoten in. Het bedrijf is al actief in tal van Europese landen en in Vietnam.

Terug naar boven