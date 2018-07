Aandeelhouders akkoord met deal Disney en Fox

vrijdag 27 juli 2018 , 17:30

NEW YORK (ANP /BLOOMBERG) - Walt Disney heeft een nieuwe horde genomen voor de overname van het leeuwendeel van de onderdelen van 21st Century Fox. De aandeelhouders van beide film- en mediabedrijven hebben ingestemd met de transactie, waarmee ruim 71 miljard dollar is gemoeid.

Disney heeft zijn zinnen niet alleen gezet op de televisie- en filmstudio's van Fox, maar ook op de televisiezenders van het mediabedrijf. De Fox-onderdelen moeten het entertainmentconcern helpen in zijn concurrentieslag met bijvoorbeeld Netflix.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaf in juni al groen licht, op voorwaarde dat Disney na de inlijving regionale sportzenders van Fox van de hand zou doen. Nu moeten autoriteiten in de Europese Unie en veertien andere landen nog akkoord gaan.

Disney was de afgelopen maanden in een felle strijd verwikkeld met kabel- en telecombedrijf Comcast om de Fox-onderdelen. Die laatste partij maakte onlangs bekend niet meer te bieden op Fox. In plaats daarvan mikt Comcast op de volledige overname van Sky, dat voor een groot deel in handen is van Fox-baas Rupert Murdoch. Fox probeert met steun van Disney eveneens volledig eigenaar te worden van dat Britse mediabedrijf.

