Duitse industrie gematigd positief na akkoord

donderdag 26 juli 2018 , 2:31

BERLIN (ANP /RTR ) - De Duitse Industrie- en Handelskamer (DIHK) is voorzichtig positief over de handelsovereenkomst die de Amerikaanse president Donald Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker woensdag hebben gesloten. Hiermee is een handelsoorlog voorlopig afgewend. De Amerikaanse importtarieven voor Europese auto's en auto-onderdelen zijn echter nog niet helemaal van tafel.

De DIHK verklaarde dat het nu aan Trump is om de vertrouwensbasis met Europa herop te bouwen en de illegale tarieven te te nemen, zo verklaarde voorzitter Eric Schweitzer. Trump had gedreigd met tarieven van 20 tot 25 procent op auto's en auto-onderdelen die van over de hele wereld naar de VS worden verscheept. Vooral de Duitse auto-industrie zou daarbij hard worden getroffen.

,,De voorgestelde oplossingen zijn stappen in de goede richting, maar scepsis blijft", liet hij weten in een verklaring. ,,Zonder een sterk Europees antwoord bestaat het gevaar dat we alleen maar concessies doen en in reactie daarop nieuwe onredelijke eisen van de VS tegemoet zien."

