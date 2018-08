Trump en Juncker wenden handelsoorlog af

woensdag 25 juli 2018 , 23:05

Bron: European Commission

WASHINGTON (ANP ) - De dreigende handelsoorlog tussen de VS en de EU lijkt voorlopig afgewend. De Amerikaanse president Donald Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker sloten woensdag een overeenkomst waarin vooral de EU concessies doet.

In de overeenkomst zijn nog geen afspraken gemaakt over de auto-industrie, een heikel punt. Daar wordt nog aan gewerkt. Juncker zei wel terloops dat beide partijen afgesproken hebben om nieuwe tarieven op te schorten zolang er onderhandelingen gaande zijn.

Trump dreigde eerder met tarieven van 20 tot 25 procent op auto's en auto-onderdelen die van over de hele wereld naar de VS worden verscheept. Vooral de Europese auto-industrie was daarbij een doorn in het oog van de Amerikaan. De EU had op zijn beurt al een reeks tegenmaatregelen paraat, mocht Trump de tarieven in het leven hebben geroepen.

De VS en de EU gaan nu werken aan lagere handelstarieven. Uiteindelijk moeten er helemaal geen tarieven meer zijn en ook geen overheidssteun voor industrie die geen betrekking heeft op auto's, meldde Trump. De EU heeft beloofd meer sojabonen uit de VS te zullen gaan importeren. Verder zal de EU meer vloeibaar gemaakt gas (lng) uit de VS importeren en samen met de VS werken aan hervorming van de wereldhandelsorganisatie WTO.

Trump beloofde een oplossing voor de invoertarieven van staal en aluminium die hij heeft verhoogd. Dat laatste was de belangrijkste aanleiding voor de dreigende handelsoorlog.

Trump klaagde voorafgaand aan de ontmoeting met Juncker over de ,,massale tarieven" en ,,enorme barrières". De VS zouden honderden miljarden dollars verliezen aan de Europese Unie. ,,We moeten volgen", aldus de Amerikaan. ,,Noem het vergelding, maar ik zeg liever dat we wederkerig willen zijn."

Europese actualiteit in de klas Leer Europa een beetje beter kennen met het paspoortenspel, de grote klimaat- en Europaquiz of het onderhandelingsspel Lesideeën over de Europese Unie

Terug naar boven