Trump hoopt op deal met Europa

woensdag 25 juli 2018 , 20:48

HANDELSOORLOG

WASHINGTON (ANP /RTR ) - De Amerikaanse president Donald Trump hoopt een ,,eerlijke en wederzijdse" handelsovereenkomst uit te werken tussen de Verenigde Staten en Europa. Dat zei hij tegen verslaggevers in het Witte Huis, voorafgaand aan een gesprek met de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Trump pleitte voor een gelijk speelveld voor onder anderen ,,boeren, fabrikanten en eigenlijk voor iedereen".

De VS en de EU zijn verwikkeld in een handelsgeschil die voortvloeide uit het besluit van Trump om de invoertarieven van staal en aluminium te verhogen. Hij overweegt ook de import van auto's extra te gaan belasten. Juist dat wil Europa voorkomen.

Jucnker vertelde op zijn beurt dat Europa en de VS moeten samenwerken. ,,We zijn hechte partners, bondgenoten. Geen vijanden", aldus de Luxemburger. ,,We moeten met elkaar spreken, niet over elkaar."

Terug naar boven