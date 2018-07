Psychologische tests voor piloten

woensdag 25 juli 2018 , 18:29

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie heeft de regelgeving aangescherpt ten aanzien van de controle op de geestelijke gezondheid van piloten. Luchtvaartmaatschappijen worden voortaan geacht gezagvoerders aan een psychologische test te onderwerpen voordat ze in dienst kunnen treden.

Deze en andere maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de tragedie met een toestel van GermanWings in maart 2015. De copiloot liet een Airbus 320 met 150 mensen aan boord tijdens een vlucht van Barcelona naar Düsseldorf opzettelijk neerstorten. Hij was geestesziek en had suïcidale neigingen. Niemand overleefde het drama.

Piloten worden wel jaarlijks medisch onderzocht, maar een check van de psychologische fitheid maakte tot dusver geen deel uit van die routine. Zij zullen vanaf nu ook vaker een drugs- en alcoholtest moeten ondergaan. Dat geldt tevens voor maatschappijen die op bestemmingen in de EU vliegen. Ook het cabinepersoneel moet rekening houden met strengere, steekproefsgewijze controles.

Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA), die de aanbevelingen deed, is blij met de inwerkingtreding van nieuwe richtlijnen.

