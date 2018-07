Geen Europese bescherming voor vorm KitKat

woensdag 25 juli 2018 , 14:38

LUXEMBURG (ANP /BLOOMBERG) - Het is het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé weer niet gelukt om de 'viervingerige' vorm van zijn bekende KitKat-chocoladereep in Europa beschermd te krijgen. Het Europese Hof is er niet van overtuigd dat de uit breekbare delen bestaande KitKats echt onderscheidend zijn ten opzichte van andere repen.

De strijd om bescherming gaat terug tot 2002. Toen probeerde Nestlé in Europa al het alleenrecht te krijgen op het uiterlijk van de KitKat. In 2006 leek de zaak rond toen Nestlé inderdaad de benodigde papieren kreeg. Maar toen begon concurrent Mondelez moeilijk te doen. Het Amerikaanse concern achter onder meer Toblerone en Milka heeft een gelijkvormig chocolaatje in het assortiment en trekt de geldigheid van de claims van Nestlé in twijfel. Het juridische gesteggel daarover loopt nu al meer dan tien jaar.

Nestlé slaagde er in tien Europese lidstaten wel in om erkenning te krijgen voor het onderscheidende karakter van de KitKat. Maar in landen als België, Ierland, Griekenland en Portugal is de zaak nooit uitgeplozen, merkt het Hof op. Dat laatste is echter wel nodig om de vorm van de KitKat officieel vast te leggen.

Terug naar boven