Vier nieuwe Galileo-satellieten de ruimte in

woensdag 25 juli 2018 , 13:43

Bron: European Commission

KOUROU (ANP ) - Vier nieuwe satellieten voor een eigen Europese navigatienetwerk zijn woensdag gelanceerd. Een raket met de sondes steeg op vanuit Frans-Guyana. Ze zijn bestemd voor het Galileo-netwerk.

Elke Galileo-satelliet draagt de naam van een kind uit een Europees land. Die namen zijn uitgekozen met tekenwedstrijden. De sondes die woensdag werden gelanceerd, heten Tara (naar een meisje uit Slovenië), Samuel (Slowakije), Anna (Finland) en Ellen (Zweden). Eind 2016 ging de 'Nederlandse' satelliet Tijmen de lucht in, vernoemd naar een jongen uit het Gelderse Winssen.

Galileo is het grootste ruimtevaartproject uit de Europese geschiedenis. De Europese Commissie wil een alternatief bouwen voor het overal gebruikte gps, dat van het Amerikaanse leger is. In de komende jaren moet het systeem beetje bij beetje in gebruik worden genomen. De Galileo-satellieten kunnen tot op 20 centimeter nauwkeurig bepalen waar een aangesloten kastje is. Ze helpen dan niet alleen auto’s en schepen om van A naar B te komen. Reddingsdiensten kunnen de nauwkeurige gegevens gebruiken bij zoekacties. Als iemand op zee of in de bergen alarm slaat, kan Galileo binnen 10 minuten de precieze locatie vaststellen. Nu kost dat nog een paar uur. Legers kunnen de informatie gebruiken bij aanvallen. In de verre toekomst moeten zelfs vliegtuigen veilig op de automatische piloot kunnen landen dankzij Galileo.

Het netwerk is nog in aanbouw. Uiteindelijk moet het uit ruim dertig satellieten gaan bestaan. Die hangen op ongeveer 23.000 kilometer van de aarde. Met de vier woensdag gelanceerde satellieten erbij zijn er 26 in een baan rond de aarde gebracht.

Het kost ruim 4 miljard euro om alle satellieten te bouwen en in een baan rond de aarde te brengen. Daarna kost de exploitatie ongeveer 800 miljoen euro per jaar. In Noordwijk staat een centrum dat de prestaties van de satellieten en het netwerk in de gaten moet houden.

