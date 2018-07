Grenzeloos opereren voor politie Benelux dankzij nieuw verdrag

woensdag 25 juli 2018 , 10:12

Dankzij een nieuw politieverdrag mag de politie binnen de Benelux straks over haar eigen grenzen opereren. Het verdrag is een uitbreiding op oude afspraken uit 2004 tussen de politie in Nederland, België en Luxemburg. De nieuwe afspraken zullen het makkelijker maken voor eenheden om informatie uit te wisselen, verdachten over de grens te verhoren en achtervolgingen over de grens voort te zetten. Minister van Veiligheid en Justitie Ferdinand Grapperhaus hoopt dat de intensievere grensoverschrijdende samenwerking tussen politie als voorbeeld kan dienen voor andere EU-landen.

In de praktijk is gebleken dat criminaliteit steeds grensoverschijdender wordt. De bestaande regels maken het mogelijk voor criminelen om strengere regels in een ander land te ontlopen. De Nederlandse politie mag nu niet zomaar de Belgische grens oversteken om daar actie te ondernemen. Criminele Nederlandse motorbendes kunnen nu daardoor bijvoorbeeld hun toevlucht zoeken in België. Ook vormde de geringe mate aan uitwisseling van gegevens een obstakel voor de politie in de Benelux. Zo was er bij Nederlandse opsporings-en veiligheidsdiensten niets bekend over de Belg Ibrahim el-Bakraoui, toen deze in juli 2015 op Schiphol landde. El-Bakraoui pleegde een halfjaar later, in maart 2016 een aanslag op het vliegveld van Brussel Zaventem waarbij tientallen doden vielen.

Het verdrag vereist nog goedkeuring van de drie nationale parlementen.

Bron: NOS, NRC Handelsblad

