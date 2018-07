Trump wil handelsbarrières VS-EU opheffen

woensdag 25 juli 2018 , 15:18

gewijzigd

Bron: wikimedia/Matt H. Wade

WASHINGTON (ANP /BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump wil de handelsbarrières tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten opheffen. Dat voorstel deed hij althans in een tweet enkele uren voor het bezoek van Jean-Claude Juncker , de voorzitter van de Europese Commissie , en EU-handelscommisaris Cecilia Malmström aan Washington.

,,De Europese Unie komt morgen naar Washington om over een handelsdeal te onderhandelen'', schreef Trump gisteren. ,,Ik heb een idee voor ze. Zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie laat alle importheffingen, barrières en subsidies vallen!''

Het voorstel van Trump is opmerkelijk. Sinds zijn aantreden heeft hij importheffingen op staal en aluminium opgelegd aan vrijwel de hele wereld. Ook ging hij een handelsoorlog met China aan.

Trump dreigt Europa met heffingen op auto's en auto-onderdelen. Het is hem een doorn in het oog dat er meer Europese auto's in de VS worden gekocht dan andersom. Juncker en Malmström gaan in Washington proberen de handelsbetrekkingen tussen VS en EU waar mogelijk te verbeteren.

Evofenedex, dat de handels- en logistieke belangen behartigt van 15.000 bedrijven in Nederland, reageert voorzichtig. ,,Het blijft gissen waar de Amerikaanse president concreet op aanstuurt met zijn internationale handelsbeleid'', zegt adjunct-directeur van de organisatie Joost Sitskoorn. ,,We sluiten zeker niet uit dat het aanbod om alle handelsbarrières weg te nemen een politieke schijnbeweging is met het oog op de komende verkiezingen in de VS.''

Terug naar boven