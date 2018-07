Meeste branden Griekenland onder controle

woensdag 25 juli 2018 , 6:42

Bron: © Maaike Jongema

ATHENE (ANP /DPA ) - De situatie in Griekenland na twee dagen van zware natuurbranden is iets verbeterd. De brandweer kon tot vroeg op woensdagmorgen bijna alle branden onder controle krijgen. Alleen in een regio zo'n 70 kilometer ten westen van Athene woedde nog een brand op een heuvel, zo zei de Griekse minister van Veiligheid, Nikos Toskas.

Het aantal doden als gevolg van de branden in het gebied ten oosten van Athene rondom de havenstad Rafina is volgens Griekse media met de vondst van nog drie lijken opgelopen naar 77. Hulpverleners zoeken in de verbrande huizen naar lichamen. Burgemeesters in de getroffen regio vrezen dat het dodental nog verder op zal lopen, omdat er nog veel mensen worden vermist.

De eerste hulpverleners uit andere EU -lidstaten zijn dinsdagavond aangekomen in Griekenland. Het gaat om reddingswerkers uit Cyprus.

