Steve Bannon wil anti-EU-sentiment aanwakkeren

dinsdag 24 juli 2018 , 15:52

DEN HAAG (PDC ) - Steve Bannon, voormalig hoofdstrateeg van president Donald Trump , heeft aangekondigd 'The Movement' te gaan oprichten, een stichting die als doel heeft om rechtse en anti-EU partijen in Europa te verenigen en te ondersteunen. Hij hoopt hiermee een 'rechtspopulistische opstand' te creëren en Eurokritische kiezers te mobiliseren voor de Europese Parlementsverkiezingen volgend jaar mei.

Bannon, die nu hoofdredacteur is van het radicaal-rechtse platform Breitbart, maakte zijn plannen bekend in een gesprek met Amerikaanse nieuwssite The Daily Beast. The Movement zal eurokritische groeperingen en kanalen gaan ondersteunen door middel van peilingen, onderzoek en campagneadvies. Bannon heeft goed contact met rechtse personen en groeperingen in Europa, waaronder Nigel Farage , Front National en leden van de partij van Hongaarse premier Viktor Orban .

Bron: Politico, EurActiv, De Telegraaf, De Standaard, The Daily Beast

