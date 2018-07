Brussel legt Philips 30 miljoen boete op

dinsdag 24 juli 2018 , 14:48

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie beboet Philips met ruim 29,8 miljoen euro voor het onrechtmatig opkrikken van onlineprijzen voor consumentenelektronica. Het Nederlandse technologieconcern had eerder deze maand al bekendgemaakt hier 30 miljoen euro voor opzij te zetten.

De fabrikanten Asus (Taiwan), Pioneer en Denon & Marantz (beide Japan) krijgen ook een boete, van respectievelijk ruim 63, 10 en 7 miljoen euro. Omdat Philips en de andere bedrijven hebben meegewerkt aan het onderzoek en de overtredingen hebben erkend, vallen de boetes 40 procent lager uit dan had gekund. Voor Pioneer is de korting om dezelfde reden 50 procent.

De vier ondernemingen legden volgens EU-commissaris Margrete Vestager prijsrestricties op aan onlineaanbieders van consumentenelektronica, waardoor consumenten hogere prijzen moesten betalen voor keukenapparatuur, notebooks, koptelefoons en vele andere producten. Verkopers die onder de opgelegde minimumprijs gingen zitten, kregen te maken met bedreigingen of sancties zoals het afsnijden van de aanvoer, aldus Vestager. ,,Dit is illegaal onder de EU-mededingingsregels.''

Het totale boetebedrag voor de illegale praktijken tussen 2011 en 2015 bedraagt 111 miljoen euro. Soms zetten de bedrijven retailers onder druk bij een prijsverschil van 1 euro, maar in andere gevallen was dat meer dan 100 euro.

Philips overtrad de regels tussen 2011 en 2013 in Frankrijk met producten als keukenapparatuur, koffiemachines, stofzuigers, homevideosystemen, elektrische tandenborstels en haardrogers. Denon & Marantz dupeerde bedrijven en consumenten in Duitsland en Nederland met kunstmatig hoge prijzen, bij de onlineverkoop van hoofdtelefoons en luidsprekers. Pioneer deed dat in twaalf landen, waaronder ook Nederland. Consumenten of bedrijven die zijn gedupeerd kunnen een rechtszaak voor een schadevergoeding aanspannen.

De strafmaatregel staat los van een boete van 1,5 miljard euro die Brussel Philips en zes andere elektronicabedrijven eind 2012 oplegde wegens prijsafspraken bij de productie van beeldbuizen. Voor Philips ging het om een boete van 313 miljoen euro individueel en een van 391 miljoen euro samen met LG Electronics.

