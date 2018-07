EU-landen helpen bij Griekse natuurbranden

dinsdag 24 juli 2018 , 14:42

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP ) - Spanje en Cyprus schieten Griekenland te hulp om de bos- en natuurbranden in het land onder controle te krijgen. Het gaat om onder meer twee blusvliegtuigen, twee grote blusvoertuigen en in totaal 64 brandweermannen en paramedici.

Het dodental in Griekenland is al gestegen naar zeker zestig, meer dan 150 mensen raakten gewond. Athene had een beroep gedaan op het civiele beschermingsprogramma van de EU, waar de drie landen als eerste op reageerden, zo meldde EU-commissaris Christos Stylianides (Crisismanagement), die dinsdag naar de Griekse hoofdstad reist.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker volgt de bosbranden met grote bezorgdheid. ,,Ik ben diep bedroefd over het verlies van zo vele levens in deze vreselijke tragedie.'' In een brief aan de Griekse premier Tsipras schrijft hij dat ,,al het mogelijke zal worden gedaan om steun te leveren, vandaag, morgen en zo lang als nodig is. We staan zij aan zij met het Griekse volk.''

EU-president Donald Tusk twitterde diep bedroefd te zijn. ,,Europa zal naast onze Griekse vrienden staan in deze moeilijke tijden. Hulp is onderweg uit verschillende EU-landen.''

Ook landen van buiten de EU hebben de Grieken hulp aangeboden. Het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Athene laten weten dat teams van de rampenbestrijdingsdienst klaar staan die onmiddellijk kunnen uitrukken als dat nodig is. Buurland Turkije heeft eveneens bereidheid getoond mensen en materiaal te sturen om te helpen bij het blus- en reddingswerk.

