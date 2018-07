Griekenland vraagt de EU om hulp bij bestrijden hevige natuurbranden

dinsdag 24 juli 2018 , 7:42

Bron: The Council of the European Union

ATHENE (ANP /DPA /RTR ) - Het dodental door de grote natuurbranden die ten westen en ten oosten van de Griekse hoofdstad Athene woeden loopt snel op. Het Rode Kruis meldt dinsdagochtend dat nog eens 26 lichamen zijn gevonden. Daarmee komt het aantal doden tot boven de vijftig. Meer dan 150 mensen raakten gewond.

De meest recente slachtoffers werden door hulpverleners gevonden in de buurt van de havenplaats Rafina, ten oosten van Athene. De locoburgemeester van de regio heeft het dodental bevestigd aan televisiezender Skai. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk nog verder op. Veel gewonden verkeren in levensgevaar.

Ooggetuigen vertelden aan persbureau Reuters dat zij in het nabijgelegen Mati, ten noordoosten van Athene, de verkoolde lichamen hadden gevonden van mensen die tevergeefs hadden geprobeerd voor het vuur te vluchten. Het populaire toeristenplaatsje is grotendeels verwoest.

De kust ten oosten en westen van Athene is een populair vakantiegebied. Vooral die regio lijkt het hardst getroffen. Of er buitenlandse toeristen onder de slachtoffers zijn is niet bekend. Honderden mensen werden met boten in veiligheid gebracht en duizenden overnachtten buiten, in hun auto of in sporthallen.

Doordat de wind in de nacht is gaan liggen, zijn de branden inmiddels wel minder geworden. ,,We hopen de branden vandaag te blussen'', liet een brandweerman weten op de televisie.

Premier Alexis Tsipras heeft wegens de branden zijn bezoek aan Bosnië afgebroken. In de provincie Attica is de noodtoestand uitgeroepen en Griekenland heeft hulp gevraagd aan de Europese Unie . ,,We hebben te maken met iets compleet asymmetrisch", zei Tsipras.

Natuurbranden zijn in Griekenland niet uitzonderlijk. Een relatief droge winter heeft echter voor extra brandgevaar gezorgd. Tsipras sloot niet uit dat de branden zijn aangestoken.

Terug naar boven