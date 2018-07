Europese landen helpen Zweden en Estland bij bestrijden bosbranden

maandag 23 juli 2018 , 18:38

STOCKHOLM (ANP /DPA ) - De bosbranden die in Zweden woeden zijn inmiddels zo groot dat ze vanuit de ruimte zijn te zien. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA verklaarde maandag dat op satellietfoto's de vlammen en rook van ten minste twee vuurzeeën duidelijk zijn te herkennen.

ESA publiceerde beeldmateriaal van vorige week, toen de branden nog beduidend kleiner waren. Ook daarop zijn de dikke rookpluimen gemakkelijk te onderscheiden van wolken. De kunstmanen die de aarde in de gaten houden, bewijzen onder meer hun dienst bij de opsporing van vuurhaarden in dunbevolkte gebieden.

Door de aanhoudende hitte en droogte vormt momenteel elk vonkje een bedreiging voor de Zweedse wouden. De bluswerkzaamheden hebben zondag en maandag hier en daar wel succes gehad, maar de grootste bosbranden zijn nog lang niet onder controle. De reddingsdiensten hebben daar hun hoop gevestigd op een onverwachte weersverandering. Op meer dan 25 plaatsen met een totaal oppervlak van 25.000 hectare verteren vlammen de natuur.

Aan het verzoek van de Zweedse autoriteiten om hulp via het civiele beschermingsprogramma van de Europese Unie hebben inmiddels acht lidstaten gehoor gegeven, een record. Italië heeft twee blusvliegtuigen gestuurd en Frankrijk drie. Duitsland stuurde vijf helikopters en Litouwen één. 140 Poolse brandweermannen en 55 Deense helpen hun Zweedse collega’s. Ze hebben 56 voertuigen meegenomen.

Ook Oostenrijk en Portugal hebben hulptroepen gestuurd, waarmee het totaal aan EU-manschappen op 340 komt. ,,Dit is Europese solidariteit op zijn best’’, aldus EU-commissaris Christos Stylianides (Crisismanagement). ,,De branden in Zweden tonen aan dat klimaatverandering echt is en dat geen land immuun is voor natuurrampen.’’

Ook Letland, waar in het noodwesten al 1000 hectare veengebied en bos in de as is gelegd, heeft een beroep gedaan op de EU. Finland en Griekenland, in een toeristenoord niet ver van Athene, hebben eveneens melding gemaakt van branden.

