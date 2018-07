Italië blijft migranten opnemen van EU-schepen

maandag 23 juli 2018 , 17:20

BERLIJN (ANP /DPA ) - Italië heeft beloofd voorlopig migranten te blijven opnemen die door schepen zijn gered in opdracht van de Europese Unie . De migranten zijn welkom tot de EU opnieuw heeft vastgelegd wat de Europese missie Operatie Sophia precies moet inhouden. Dat zal naar verwachting binnen vijf weken gebeuren.

De Italiaanse minister Enzo Moavero Milanesi van Buitenlandse Zaken heeft de bereidheid van Italië om migranten op te nemen bevestigd. Dat deed hij na een ontmoeting maandag met zijn Duitse ambtgenoot Heiko Maas. Eerder dreigde de Italiaanse regering nog met het weigeren van migranten die tijdens de Europese missie zijn gered.

Operatie Sophia werkt vanuit Rome. Doel ervan is om de mensensmokkelroutes over de Middellandse Zee te blokkeren. Maar Italië is ontevreden over de manier waarop dat gebeurt.

