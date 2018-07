Juncker zonder handelsaanbod naar Trump

maandag 23 juli 2018 , 13:15

BRUSSEL (ANP ) - Jean-Claude Juncker heeft geen aanbod voor een handelsdeal in zijn achterzak als hij de Amerikaanse president Donald Trump woensdag spreekt in het Witte Huis. De ontmoeting is een gelegenheid om de dialoog gaande te houden en de spanningen rond handel te ,,dedramatiseren’’, zei de woordvoerder van de Europees Commissievoorzitter maandag.

Juncker zal de Europese argumenten voor vrije en eerlijke handel nog eens over het voetlicht brengen, aldus de zegsman. Beide partijen lieten vorige week weten dat het gesprek in het teken staat van verbetering van de handelsrelaties en versterking van het economisch partnerschap.

De verhoudingen staan onder druk door heffingen op staal en aluminium die de Trump-regering vorige maand invoerde en de daaropvolgende Europese tegenmaatregelen. Escalatie dreigt als de VS ook nog eens de importtarieven op Europese auto's en auto-onderdelen verhoogt. Daarvoor heeft de EU tegenmaatregelen in voorbereiding.

Trump zegt geregeld een einde te willen maken aan de voordelen die Europa volgens hem heeft in de handelsrelaties. Hij hekelde vorige week ook de boete van 4,3 miljard euro die de EU oplegde aan Google vanwege machtsmisbruik.

