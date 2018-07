Fastned hengelt Europese subsidie binnen

vrijdag 20 juli 2018 , 10:29

AMSTERDAM (AFN) - Fastned, uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's, heeft een subsidie toegekend gekregen van maximaal bijna 1,5 miljoen euro voor de bouw van veertig snellaadstations in Nederland en België. De subsidie is afkomstig van BENEFIC, een grensoverschrijdend project dat op zijn beurt wordt gefinancierd door de Europese Unie .

Fastned wil uiteindelijk een heel Europees netwerk van snellaadstations opzetten. Op dit moment heeft de onderneming ruim 75 stations in bedrijf in Nederland en Duitsland. ,,Wij zijn ontzettend blij met de toekenning van deze subsidie, omdat dit ons helpt om in hoog tempo te blijven investeren'', zegt Fastned-topman Michiel Langezaal.

