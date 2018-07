Europese Commissie: EU moet zich beter voorbereiden op brexit

donderdag 19 juli 2018 , 13:44

BRUSSEL (ANP ) - Het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zal, met of zonder akkoord over de scheiding en toekomstige relatie, zeer waarschijnlijk tot ontwrichting leiden. De 27 EU-landen moeten zich daarom intensiever voorbereiden op de brexit. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie in een verklaring over de gevolgen van de brexit, eind maart 2019.

De onderhandelingen tussen Brussel en Londen zijn maandag weer hervat. Op tafel ligt ook een nieuw plan met Britse wensen voor de toekomst. ,,De EU werkt hard aan een overeenkomst en kijkt uit naar de discussies over de toekomstige relatie maar er is geen zekerheid dat er een akkoord wordt bereikt'', stelt de commissie.

Het dagelijks bestuur van de EU roept de nationale autoriteiten, privé-instellingen en bedrijven op rekening te houden met verschillende scenario's. ,,Zelfs als er een overeenkomst wordt bereikt, zal de EU in een fundamenteel andere situatie verkeren.''

Europese actualiteit in de klas Leer Europa een beetje beter kennen met het paspoortenspel, de grote klimaat- en Europaquiz of het onderhandelingsspel Lesideeën over de Europese Unie

Terug naar boven