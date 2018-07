Brussel naar EU-hof om Hongaars asielbeleid

donderdag 19 juli 2018 , 12:50

BRUSSEL (ANP ) - Brussel daagt Hongarije voor het EU-Hof omdat de asiel- en terugkeerwetgeving van het land niet in overeenstemming is met het Europees recht. De Europese Commissie heeft het land bovendien een aanmaningsbrief gestuurd over een nieuwe wet die organisaties of personen die hulp aan mensen bieden die in Hongarije een asiel- en verblijfsvergunning willen aanvragen, strafbaar stelt. Het inschakelen van het EU-hof is de laatste stap.

In december 2015 begon de commissie een procedure tegen Hongarije omdat het land weigert asielzoekers over te nemen uit Griekenland en Italië. Volgens Brussel heeft Hongarije niets gedaan om de Europese afspraken over asielzoekers na te komen.

