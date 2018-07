Herstel pensioenfondsen gaat erg traag

donderdag 19 juli 2018 , 0:01

AMSTERDAM (ANP ) - De financiële positie van de grote Nederlandse pensioenfondsen heeft in het tweede kwartaal licht tot heel licht herstel getoond, na een terugval in het eerste kwartaal. De tijd om de zogeheten dekkingsgraad op orde te krijgen, begint intussen te dringen. Mogelijk zullen sommige grote fondsen later nog een verlaging van de pensioenen moeten doorvoeren.

,,Het blijft nog steeds zorgelijk als het gaat om de kans op onvoorwaardelijke korting in 2020'', zegt metaalfonds PMT. De graadmeter die aangeeft in hoeverre het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen moet van toezichthouder DNB eind 2019 iets boven de 104 procent liggen. Afgelopen kwartaal ging de score van 101,5 naar 101,8 procent. Ook het andere metaalfonds PME ging maar een fractie vooruit, van 100,3 naar 100,4 procent.

Bij zorgfonds PFZW zit het wat betreft tijdpad iets anders. De dekkingsgraad bedraagt nu 101,4 procent en PFZW heeft nog tot eind 2020, dus tweeënhalf jaar, om op het benodigde niveau te komen.

ABP, het grootste pensioenfonds, heeft zijn minimaal vereiste buffer wel al bijna gevuld. Voor elke 100 euro die ABP aan pensioen uitkeert, is er 104,10 euro in kas. De dekkingsgraad zit nu dus op 104,1 procent en dat moet minimaal 104,2 procent worden.

Van de grote fondsen staat alleen BpfBOUW er al een tijdje goed voor. Hier zit de graadmeter nu op ruim 118 procent. Bij het fonds voor de bouwsector werd begin dit jaar ook al een bescheiden pensioenverhoging doorgevoerd.

Grote probleem waar de fondsen mee kampen is de lage rente in Europa. Daardoor komen hun verplichtingen in de berekeningen relatief hoger uit. Zolang de Europese Centrale Bank (ECB) niet begint met het opkrikken van zijn rentetarieven, zijn de fondsen wat betreft het herstel voornamelijk aangewezen op hun beleggingen. Dat laatste is te midden van bijvoorbeeld de handelsspanningen best een lastige opgave.

In Den Haag wordt door de sociale partners al een tijd gewerkt aan een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Maar dat proces wil niet echt vlotten. De pensioenfondsen hopen dat de hervormingen uiteindelijk zullen helpen om minder afhankelijk te worden van de rentestand.

