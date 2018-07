Europese Commissie: EU-visumplicht Kosovo kan worden opgeheven

woensdag 18 juli 2018 , 17:26

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie meent dat Kosovo klaar is voor visumvrij reizen naar de EU. Het Balkanstaatje met ruim 1,7 miljoen inwoners heeft volgens Brussel aan alle voorwaarden voldaan.

EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) roept de lidstaten en het Europees Parlement op snel in te stemmen met het opheffen van de visumvereisten voor Kosovaren. Burgers met een biometrisch paspoort krijgen dan het recht om tot negentig dagen per half jaar naar de EU te reizen, behalve naar Ierland en Groot-Brittannië.

De onderhandelingen over visumvrijstelling lopen al sinds 2012. Twee jaar geleden zei de commissie ook dat Kosovo aan alle eisen had voldaan maar dat bleek voorbarig. Het land moest nog een overeenkomst over de grens met buurland Montenegro tekenen en een solidere staat van dienst in de strijd tegen criminaliteit en corruptie tonen. Dat is volgens Avramopoulos nu het geval.

Kosovo is het laatste Balkanland dat nog een visumplicht heeft voor de EU.

