Nieuwe megaboete Google breekt record

BRUSSEL (ANP ) - Alphabet, het moederbedrijf van internetreus Google, moet 4,34 miljard euro betalen vanwege oneerlijke concurrentie met het mobiele besturingssysteem Android. Ook moet het Amerikaanse bedrijf zijn contracten met telefoonfabrikanten en telecomexploitanten herzien, eist de Europese Commissie .

Het bedrag was woensdag al uitgelekt en wordt door EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) bevestigd. De nieuwe geldstraf is bijna een verdubbeling van de recordboete van 2,42 miljard euro die Alphabet een jaar geleden van de Europese Commissie kreeg opgelegd vanwege misbruik van zijn zoekmachine bij onlineshoppen via Google Shopping.

Volgens Vestager heeft Google sinds 2011 illegale, beperkende voorwaarden opgelegd aan telefoonfabrikanten door te eisen dat zij de browser Chrome en de zoekmachine Google Search op hun smartphones en tablets installeren om toegang tot de app-winkel Google Play te kunnen krijgen. Ongeveer 80 procent van alle mobiele apparaten draait op Android-software. Ze eist dat Google hieraan binnen negentig dagen een einde maakt op straffe van een extra boete van 5 procent van de wereldwijde dagomzet van Alphabet.

Ook betaalde Google grote fabrikanten en mobiele netwerkaanbieders om Google Search vooraf al te installeren en inclusief te leveren. Het bedrijf verhinderde producenten bovendien om mobiele apparaten te verkopen die op alternatieve besturingssystemen van Android draaiden die niet door Google waren goedgekeurd.

,,Met deze praktijken heeft Google Android als instrument gebruikt om de overheersende positie van zijn zoekmachine verder te verstevigen'', aldus Vestager. ,,Ze hebben het rivalen onmogelijk gemaakt te innoveren en concurreren. Daardoor heeft Google de Europese consumenten de voordelen van concurrentie op mobiel gebied onthouden. Dat is tegen het Europese mededingingsrecht.''

De Europese consumentenorganisatie BEUC noemt het boetebesluit winst voor consumenten en innovatie in de markt voor mobiele apparaten. ,,Consumenten moeten in een steeds verder gedigitaliseerde wereld kunnen kiezen uit een breed aanbod van producten, en niet worden beperkt tot een handvol marktspelers'', aldus een woordvoerder.

