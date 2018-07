Juncker volgende week woensdag bij Trump

dinsdag 17 juli 2018 , 18:17

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP ) - Jean-Claude Juncker reist volgende week naar Washington voor een gesprek met Donald Trump . De Amerikaanse president ontvangt de voorzitter van de Europese Commissie op 25 juli in het Witte Huis. Beide leiders zullen zich vooral richten op het verbeteren van de handelsrelaties en versterking van het economisch partnerschap, laten de Europese Commissie en het Witte Huis weten.

De trans-Atlantische relaties verkeren in zwaar weer nu de Trump-regering de heffingen op staal en aluminium sterk heeft verhoogd en dreigt met meer tariefstijgingen. De VS worden onder de grillige president niet meer als de betrouwbare partner van weleer gezien. Trump noemde de EU deze week zelfs een vijand.

Beide leiders zullen verder de ,,diepgaande samenwerking’’ tussen de Europese Unie en de Amerikaanse regering en instellingen bespreken. Onderwerpen als het buitenlandse en veiligheidsbeleid, terrorismebestrijding, energie en economische groei staan ook op de agenda.

Juncker had zijn reis vorige maand al aangekondigd. Hij had Trump op de G7 -top van 8 en 9 juni in Canada aangeboden snel langs te komen.

