Brexit-campagne beboet voor gesjoemel

dinsdag 17 juli 2018 , 8:40

© Europese Unie 2016 - Europees Parlement

LONDEN (ANP /RTR ) - De Britse kiescommissie legt een boete van 61.000 pond (bijna 69.000 euro) op aan Vote Leave, de belangrijkste groep die campagne voerde voor de brexit. De groep heeft de regels voor campagnefinanciering overtreden in de aanloop naar het referendum in 2016, concludeert de toezichthouder. Die heeft de zaak overdragen aan de politie.

De kiescommissie zegt op bewijs te zijn gestuit dat Vote Leave zich niet aan de regelgeving heeft gehouden bij de samenwerking met een kleinere groep, BeLeave. Een klokkenluider had eerder al verklaard dat er banden waren tussen beide groepen. Vote Leave zou geld hebben overgemaakt om het uitgavenplafond van 7 miljoen pond te omzeilen.

Klokkenluider Shahmir Sanni had volgens Britse media gezegd dat BeLeave feitelijk geen zeggenschap had over de donatie van Vote Leave. Het geld moest worden uitgegeven bij AggregateIQ, een bedrijf dat data van sociale media gebruikt om kiezers te beïnvloeden. Sanni zei als penningmeester van BeLeave geen cent te hebben gezien van het overgemaakte geld. ,,Ik had er geen controle over. Vote Leave besloot alles.''

De kiescommissie bevestigde dinsdag dat sprake was van misstanden. ,,We hebben aanzienlijk bewijs gevonden dat de twee groepen een gezamenlijk plan hadden, hun samenwerking niet hebben gemeld en zich niet aan het wettelijk uitgavenplafond hielden'', zei Bob Posner van de kiescommissie. De toezichthouder verwijst de zaak door naar de politie, omdat ook gesjoemeld zou zijn met documentatie over campagne-uitgaven.

Vote Leave reageerde onthutst op de beschuldigingen. Een woordvoerder concludeerde dat de kiescommissie een ,,politieke agenda’’ lijkt te hebben en met meerdere ,,onjuiste beschuldigingen’’ komt.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven