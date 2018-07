EU en Japan tekenen vrijhandelsakkoord

dinsdag 17 juli 2018 , 3:00

TOKIO (ANP ) - De Europese Unie en Japan tekenen dinsdag een vrijhandelsakkoord. Leiders van beide partijen bezegelen de vorig jaar gesloten deal in de Japanse hoofdstad Tokio. Na goedkeuring van het Europese en het Japanse parlement kan het verdrag begin volgend jaar in werking treden.

De importtarieven voor vrijwel de gehele onderlinge handel gaan omlaag. Het is de belangrijkste bilaterale handelsovereenkomst ooit voor de EU, aldus Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, die het akkoord tekent met de Japanse premier Shinzo Abe en EU-president Donald Tusk.

Europese bedrijven zullen jaarlijks tot een miljard euro aan handelstarieven besparen. Ruim 2800 Nederlandse ondernemingen exporteren producten als cacao, vis, kaas, bloembollen, auto-onderdelen en medicijnen naar Japan, met een totale waarde van 3,6 miljard euro. Wijnmakers, voedselproducenten en schoenenfabrikanten in heel Europa krijgen gunstigere exportmogelijkheden. Aan Japanse kant kunnen automakers profiteren. De markt voor publieke aanbestedingen aan beide kanten wordt opengezet.

Beide economische grootmachten, goed voor een derde van de mondiale economie, willen met de afspraken ,,ambitieuze mondiale standaarden’’ zetten op het gebied van arbeid, veiligheid, milieu en consumentenbescherming. In het verdrag is niets opgenomen over het beslechten van conflicten over investeringen.

Naast het handelsakkoord wordt ook een overeenkomst over ’strategisch partnerschap’ ondertekend. Daarin wordt de samenwerking op terreinen als veiligheid, onderzoek en klimaat opgevoerd.

