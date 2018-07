Blok hoopt op afbouw kernwapens na Helsinki

maandag 16 juli 2018 , 19:03

TRUMP

BRUSSEL (ANP ) - Minster Stef Blok van Buitenlandse Zaken hoopt dat de top tussen de presidenten Trump en Poetin in Helsinki de opmaat is naar goede afspraken over de afbouw van kernwapens. ,,Als dat uit deze top komt, dan zou dat winst zijn’’, zei hij na overleg met zijn EU-collega’s in Brussel.

,,Het is sowieso goed dat de twee grootmachten met elkaar praten. Het zijn natuurlijk landen met grote kernwapenarsenalen en dat is een wereldwijde zorg. Ook voor Nederland is het van belang dat er goede afspraken over gemaakt worden.’’

De minister zei benieuwd te zijn of Trump ook de ,,gevoelige’’ punten op tafel heeft gelegd. ,,De inmenging in Oekraïne, in Syrië en natuurlijk heel belangrijk: medewerking aan de vervolging van de daders van het neerhalen van vlucht MH-17. Het is echt van belang dat je ook benoemt wat er niet goed is aan Russische kant.'' Als er over MH17 is gesproken, krijgt Blok dat van de Amerikanen te horen, zei hij.

Uit contacten met zijn ambtgenoot Mike Pompeo concludeert Blok dat er echt geen sprake is van vijandschap met de VS, maar ,,gelukkig van heel veel dat ons bindt'', besloot de minister.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven