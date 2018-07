VS ontzien Europa niet met Iran-sancties

maandag 16 juli 2018 , 15:30

BRUSSEL (ANP ) - Bij het opleggen van sancties aan bedrijven die handeldrijven met Iran, maken de Verenigde Staten geen uitzondering voor Europese ondernemingen. De Amerikaanse regering heeft geen gehoor gegeven aan verzoeken hierom vanuit Europa. ,,Geen verrassing'', reageerde EU-buitenland-chef Federica Mogherini .

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bevestigden maandag dan ook het zogenoemde blokkadestatuut, dat bedrijven in de EU verbiedt de sancties na te leven en hun de mogelijkheid geeft de schade te verhalen. Meerdere Europese bedrijven hebben echter al aangekondigd hun activiteiten in Iran terug te schroeven.

De Amerikaanse maatregelen volgen op het opzeggen van de atoomdeal met Iran. De eerste sancties gaan in vanaf 6 augustus.

Mogherini hoopt dat zowel Iran als Europese bedrijven kunnen blijven profiteren van de economische voordelen volgend uit de Iran-deal uit 2015. Het blokkadestatuut ,,geeft ons mogelijkheden om verder te gaan'', zei ze.

De EU blijft met ,,alle energie en eensgezind’’ proberen het akkoord te behouden, aldus de Italiaanse, anders zijn de gevolgen ,,rampzalig’’. ,,Het wordt een ingewikkelde oefening.’’ China en Rusland gaan in samenspraak met Europa door met hun activiteit in Iran, besloot Mogherini.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) had in mei bij een bezoek aan zijn ambtgenoot Mike Pompeo in Washington de boodschap overgebracht dat het ,,heel wrang" is als bedrijven die nu legaal handeldrijven in Iran opeens worden geconfronteerd met Amerikaanse sancties.

Iran heeft een klacht ingediend bij het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag tegen de ,,onwettige'' VS-sancties , twitterde minister van Buitenlandse Zaken Java Zarif.

