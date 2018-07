Honderden migranten toch aan land in Italië

maandag 16 juli 2018 , 14:18

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

ROME (ANP /DPA /RTR ) - Honderden migranten zijn maandag alsnog aan land gegaan in Italië. De Italiaanse autoriteiten gaven daar groen licht voor, nadat andere Europese landen zich bereid hadden getoond meer dan de helft van de circa 450 asielzoekers op te vangen.

De migranten waren van een overvolle boot gehaald die vrijdag uit Libië was vertrokken. Ze mochten echter niet meteen aan land gaan in Italië, dat niet alleen wilde opdraaien voor de opvang. Daardoor moesten de asielzoekers noodgedwongen wachten aan boord van twee schepen tot een akkoord was bereikt over hun lot.

Italië had zaterdag wel toestemming gegeven acht migranten van boord te halen die dringend medische hulp nodig hadden. Een dag later mochten ook 27 vrouwen en kinderen aan land komen in Pozzallo. De laatste opvarenden volgden maandag. De autoriteiten voerden ook zeker acht vermeende mensensmokkelaars af in politiewagens.

De Italiaanse minister Matteo Salvini (Binnenlandse Zaken) zei dat vijf EU-landen hebben aangeboden elk vijftig migranten over te nemen. ,,Italië is niet langer het vluchtelingenkamp van Europa'', concludeerde hij volgens persbureau ANSA. Ook het kantoor van premier Conte reageerde tevreden. ,,We kunnen vandaag voor het eerst zeggen dat migranten aan land zijn gekomen in Europa.''

Terug naar boven