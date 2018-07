EU: 20.000 migranten vanuit Libië teruggekeerd

zaterdag 14 juli 2018 , 21:36

MIGRANTEN

BRUSSEL (ANP /DPA ) - De afgelopen maanden zijn zo'n 20.000 migranten vrijwillig met internationale steun vanuit Libië naar hun vaderland teruggekeerd. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Unie. EU-buitenlandchef Federica Mogherini schrijft dit toe aan de samenwerking van de EU met de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties, zo liet zij zaterdag tijdens een bezoek aan Libië weten.

De drie bondgenootschappen hadden in november een gezamenlijke taskforce opgericht om mensen ervan te weerhouden naar Europa te vluchten en hen aan te moedigen terug te keren.

In Libië opende Mogherini een onder meer EU-vertegenwoordiging. De EU is de grootste donor van humanitaire hulp en de belangrijkste economische partner van het land, zei Mogherini. De EU zal de samenwerking met de regering en de lokale autoriteiten versterken en helpen bij de voorbereiding van de verkiezingen.

Sinds de val van dictator Muammar Kaddafi in 2011 zijn de omstandigheden in Libië chaotisch en heeft de internationaal erkende regering nauwelijks enige macht. Dat is nog een reden waarom het land een vertrekpunt is voor duizenden migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen reizen.

