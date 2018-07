Italië haalt 450 migranten van houten boot

zaterdag 14 juli 2018 , 15:21

Bron: © European Union, 2018

ROME (ANP /DPA /RTR ) - Op de Middellandse Zee zijn 450 migranten van een houten boot gered die in de buurt van het Italiaanse eiland Linosa voer. Ze zijn zaterdagochtend overgezet op een schip van de Italiaanse politie en een schip van Frontex , het EU-agentschap dat de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie coördineert.

Acht vrouwen en kinderen zijn door de kustwacht naar het Italiaanse eiland Lampedusa gebracht vanwege hun gezondheidstoestand.

Of de anderen ook naar Italië mogen is niet duidelijk. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft volgens een bron binnen zijn partij Lega gezegd dat de migranten ,,onmiddellijk verdeeld kunnen worden onder Europese landen, of liever zelfs naar Libië teruggebracht kunnen worden." Een derde optie zou zijn om de migranten tijdelijk op de schepen te houden terwijl hun asielaanvraag wordt behandeld, aldus de bron.

