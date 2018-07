Brussel doet onderzoek naar treinfusie

vrijdag 13 juli 2018 , 17:19

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie opent een onderzoek naar de voorgenomen fusie van de treindivisies van het Franse industrieconcern Alstom en zijn Duitse branchegenoot Siemens. Volgens Brussel kan met het samenvoegen van de onderdelen de concurrentie in het geding komen.

Het gecombineerde bedrijf krijgt mogelijk een te grote positie in de markt voor bepaalde type treinen en signaleringssystemen binnen Europa. Het gecombineerde bedrijf zal een omzet hebben van 15,3 miljard euro. Brussel gaat onder meer onderzoeken of er voor Europese spoorvervoerders en -bedrijven voldoende te kiezen blijft. Uiterlijk 21 november neemt de commissie een beslissing.

De treinenbranche staat onder grote druk. Met name de concurrentie uit China is moordend, waardoor al werd uitgekeken naar consolidatie in de markt. Siemens is vooral bekend als fabrikant van de hogesnelheidstrein ICE, maar maakt ook stadstrams zoals de Combino in Amsterdam en diverse spoorapparatuur. Alstom is de maker van de TGV in Frankrijk.

