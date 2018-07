Trump relativeert kritiek op plannen May

vrijdag 13 juli 2018 , 15:44

TRUMP

LONDEN (ANP /RTR ) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn harde kritiek op de brexit-plannen van de Britse premier Theresa May gerelativeerd. ,,Wat jullie ook doen: ik vind het prima. Het is jullie beslissing'', benadrukte Trump op een gezamenlijke persconferentie met zijn gastvrouw.

Trump nam eerder in The Sun de brexit-strategie van May op de korrel. Hij waarschuwde tijdens een interview dat haar plannen het waarschijnlijk lastig maken een handelsakkoord te sluiten met de VS, omdat zijn land dan feitelijk met de EU om de tafel zou moeten. ,,Als ze dat doen, kunnen ze waarschijnlijk geen handelsdeal sluiten met de VS.''

De president sloeg een andere toon aan tijdens de persconferentie met May. ,,De Verenigde Staten kijken ernaar uit een geweldige bilaterale handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk te sluiten'', beloofde Trump, die premier May prees. ,,Dit is een geweldige kans voor beide landen die we volledig zullen aangrijpen.''

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven