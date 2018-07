EU geeft groen licht voor meebetalen Rijk aan schadeloket Groningen

vrijdag 13 juli 2018 , 15:06

BRUSSEL (ANP ) - De overheid mag van de Europese Commissie meebetalen aan de kosten van het schadeloket dat dit voorjaar werd ingesteld voor de afhandeling van aardbevingsschade door de gaswinning in Groningen. Brussel vindt dat geen onrechtmatige staatssteun.

Het schadeloket handelt sinds maart nieuwe schademeldingen af, zonder dat de NAM zich daar inhoudelijk mee mag bemoeien. Het gasbedrijf draait wel op voor de schade. Ook de kosten van het schadeloket zelf, bijvoorbeeld voor personeel, huisvesting en ICT, zijn grotendeels voor de NAM. De overheid draagt daar 10 miljoen euro aan bij.

Brussel concludeert dat deze bijdrage de voortgang van de operatie garandeert en geen voordeel oplevert voor de NAM, die eigendom is van de oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil. ,,De commissie is tevreden dat de reparaties uiteindelijk worden betaald door de NAM, in lijn met het principe dat de vervuiler betaalt.’’

Terug naar boven