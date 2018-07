Juncker dankt Rutte voor steun bij rugpijn

vrijdag 13 juli 2018 , 12:50

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP ) - Jean-Claude Juncker bedankt premier Mark Rutte voor de ondersteuning die hij hem woensdagavond bood toen hij pijnaanvallen had als gevolg van een aandoening aan zijn rug. De voorzitter van de Europese Commissie dankt daarnaast de Portugese premier António Costa , die ook hielp om Juncker op de been te houden rondom een diner tijdens de NAVO-top in Brussel.

De voorzitter kampte met een erg pijnlijke aanval van ischias die vergezeld ging van krampen, zei zijn woordvoerder. Hij heeft publiekelijk gezegd dat dit zijn vermogen om te lopen beïnvloedt en dat was woensdagavond helaas het geval, aldus de zegsman. ,,Hij voelt zich nu prima.''

Volgens de woordvoerder krijgt Juncker de standaardmedicatie voor zijn aandoening voorgeschreven. Mediaberichten dat Juncker te veel had gedronken noemde hij ,,smakeloos, beledigend, onelegant en oneerlijk’’. Er was volgens hem geen sprake van een combinatie van alcohol en pijnstillers.

Rutte zei donderdag dat Juncker voor zover hij weet geen ernstige gezondheidsproblemen heeft, maar al een tijdje kampt met een rugprobleem.

Juncker heeft een drukke week voor de boeg en reist komende week naar China en Japan. Er gaat volgens zijn woordvoerder geen dokter mee.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven