May en Trump gaan positief over handel praten

vrijdag 13 juli 2018 , 10:46

TRUMP

LONDEN (ANP /RTR ) - De Britse premier May en de Amerikaanse president Trump gaan ,,vandaag in een positief debat over de toekomstige handelsrelaties'' tussen de beide mogendheden. Dat zei de Britse minister van Financiën Philip Hammond in een reactie op uitlatingen van Trump in een vraaggesprek met een Engelse krant.

Trump laakt daarin het beleid van May voor het verlaten van de Europese Unie en stelt dat haar plannen voor 'een zachte brexit' vermoedelijk fataal zijn voor een apart nieuw handelsakkoord tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk. Hij vindt dat May een veel te zachte brexit voorstaat en dat haar politieke rivaal Boris Johnson ,,wél heeft wat er nodig is'' voor het premierschap. Minister van Buitenlandse Zaken Johnson trad begin deze week af uit onvrede over Mays jongste plan voor een brexit, dat op belangrijke punten het koninkrijk toch onder de vleugels van de Europese Unie houdt.

