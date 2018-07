Commissie en Europarlement: verdere samenwerking luchtverkeersleiding scheelt veel vertraging

vrijdag 13 juli 2018 , 10:00

BRUSSEL (ANP ) - In Europa lopen dit jaar elke dag rond de 50.000 passagiers vertragingen tot twee uur op met gemiste vluchten en onvoorziene kosten als gevolg. Met het vakantieseizoen in aantocht is het daarom hoog tijd voor ,,gedurfde’’ actie om iets te doen aan deze ,,sombere realiteit’’.

EU-commissaris Violeta Bulc (Transport) en Karima Delli, voorzitter van de transport- en toerismecommissie van het Europees Parlement , doen die oproep vrijdag. Zij willen dat de nationale luchtverkeersleidingen echt gaan samenwerken om de verstoppingen op de luchthavens tegen te gaan. ,,We moeten met Eurocontrol werken aan een effectiever management van het Europese netwerk.’’

De verwachting is dat 2018 met 11 miljoen vluchten het drukste jaar ooit wordt in de 28 EU-landen, Noorwegen en Zwitserland. Volgens Eurocontrol, de coördinator van de luchtverkeersleiding, is het aantal verstoringen dit jaar nu al gelijk aan dat in 2017. De planning met beter en er moet voldoende personeel zijn bij de nationale verkeersleidingen, is de oproep. Daarnaast zijn er nu al vier keer meer vertragingen als gevolg van weersomstandigheden dan vorig jaar.

Het juridische kader om de situatie te verbeteren (Single European Sky 2+) krijgt al jaren geen goedkeuring, klaagt het duo verder. Deze hervorming zou volgens de twee leiden tot efficiëntere samenwerking, kortere routes en minder milieukosten. Bovendien zou het de komende twintig jaar 36 miljard euro besparen en 11.000 banen opleveren. ,,We roepen de lidstaten en andere belanghebbenden op ons te helpen bouwen aan een moderne en efficiënte luchtverkeersinfrastructuur, zodat burgers soepel kunnen reizen en onze economie competitief blijft.’’

