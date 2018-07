Trump waarschuwt May over brexitplannen

vrijdag 13 juli 2018 , 1:18

TRUMP

LONDEN (ANP ) - Als de Britse regering haar plannen voor de brexit doorvoert, hoeft ze niet te rekenen op een handelsverdrag met de Verenigde Staten. Deze waarschuwing doet de Amerikaanse president Donald Trump in een interview met de Britse krant The Sun. Trump kwam donderdagmiddag in Groot-Brittannië aan voor een tweedaags werkbezoek.

De Britse premier Theresa May maakt zich hard voor een vrijhandelsverdrag met de VS om te compenseren voor een terugloop in de handel met de EU. Volgens Trump komen de brexitplannen er echter op neer dat zijn land in feite met de EU zou moeten onderhandelen, iets wat hij onwaarschijnlijk acht. ,,Want we hebben al genoeg problemen met de Europese Unie", aldus de president. ,,We pakken de Europese Unie aan."

Ook zegt hij dat hij hoopt dat de deze week opgestapte minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson terugkeert in de regering. Hij noemt Johnson ,,een geweldige vertegenwoordiger van het VK" en zegt dat hij een goede premier zou zijn.

Trump uit verder kritiek op het Europese migratiebeleid. ,,Toestaan dat miljoenen en miljoenen mensen naar Europa komen is heel, heel verdrietig", zegt hij. ,,Jullie verliezen jullie cultuur."

Terug naar boven