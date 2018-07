Bulgarije mag zich voor de euro aanmelden

donderdag 12 juli 2018 , 21:02

BRUSSEL (ANP ) - Bulgarije mag zich gaan voorbereiden op de invoering van de euro als nationale munt. Dat heeft de Eurogroep in Brussel unaniem besloten. Het voormalige Oostblokland zal niet alleen tot de eurozone toetreden maar wordt ook lid van de Bankenunie. Vóór het zover is moet Bulgarije echter aan een groot aantal economische voorwaarden voldoen, de bankensector versterken en corruptie en de organiseerde misdaad aanpakken.

Minister Wopke Hoekstra zei na afloop van de bijeenkomst met alle EU-ministers van Financiën dat het van groot belang is te zorgen dat de bankensector in Bulgarije zo sterk mogelijk wordt. ,,Iedereen heeft ermee ingestemd dat de lat verder omhoog moet. Daarom gaat de Europese Centrale Bank al in deze beginfase kijken naar de robuustheid van de Bulgaarse banken. Dat is nieuw voor landen die tot de euro willen toetreden en terecht. Ik ben daar hard maar eerlijk over.''

De Bulgaren hadden in januari al aangekondigd halverwege dit jaar de formele aanvraag voor invoering van de euro te willen indienen.

