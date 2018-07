Britse regering publiceert brexitplannen

donderdag 12 juli 2018 , 14:28

LONDEN (ANP /RTR /BLOOMBERG) - De Britse regering heeft de blauwdruk gepubliceerd voor de beoogde toekomstige relatie met de Europese Unie . Uit het 98 pagina's tellende document blijkt dat Londen op sommige punten nauwe banden wil onderhouden met de EU, onder meer door mee te blijven doen met diverse EU-agentschappen.

De Britse regering wil onder meer betrokken blijven bij het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart , het Europees Geneesmiddelenbureau en het Europees Agentschap voor chemische stoffen . Londen wil dat producten maar één keer hoeven te worden goedgekeurd voordat ze op beide markten kunnen worden verkocht.

De Britse deelname aan die agentschappen betekent dat Londen de regels van die agentschappen accepteert en blijft meebetalen, ook na de zogeheten brexit. De Britten verliezen volgens de blauwdruk wel hun stemrecht. De regering wil ook nauw blijven samenwerken met de EU op het gebied van ruimtevaarttechnologie, zoals de ontwikkeling van satellietnavigatiesysteem Galileo.

De plannen voorzien verder in een vrijhandelszone voor goederen, maar aan het huidige vrije verkeer van personen moet een einde komen. De regering wil wel zorgen dat het immigratiebeleid goed aansluit op de behoeften van het bedrijfsleven. Ook zijn de Britten bereid visumvrij reizen voor onder meer toeristen mogelijk te maken.

De Britse minister Dominic Raab (brexit) zei na publicatie van het document dat de EU nu aan zet is. Raab zit pas enkele dagen op zijn post. Zijn voorganger David Davis stapte maandag op, uit protest tegen de plannen. Later diende ook minister Boris Johnson (Buitenlandse Zaken) zijn ontslag in.

Voorstanders van een zogenoemde harde brexit, die de banden met de EU vergaand willen doorsnijden, reageren kritisch. De conservatieve parlementariër Jacob Rees-Mogg, een van de belangrijkste aanvoerders van dat kamp, kondigde aan de plannen niet te steunen.

Als de regering haar zin krijgt, moet Groot-Brittannië zich volgens Rees-Mogg blijven houden aan Europese wetgeving, zonder betrokken te zijn bij het opstellen van die regels. ,,Het is niet iets waar ik voor zou stemmen. Het is niet waar het Britse volk voor heeft gestemd'', aldus de partijgenoot van May.

