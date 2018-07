Trump wil 4 procent-norm voor NAVO

donderdag 12 juli 2018 , 8:11

BRUSSEL (ANP /RTR /BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgens Bulgarije op de NAVO-top aangedrongen op hogere defensie-uitgaven dan in 2014 is afgesproken. Trump wil volgens president Rumen Radev dat lidstaten van het bondgenootschap 4 procent van het bruto binnenlands product uitgeven aan defensie.

Binnen de NAVO is afgesproken dat landen in 2024 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uitgeven aan defensie. De lidstaten herhaalden in de slotverklaring van de NAVO-top in Brussel nog eens volledig achter die doelstelling staan.

Trump vindt dat veel Europese landen te weinig uitgeven aan defensie. Een bron in het Witte Huis bevestigde dat Trump tegen NAVO-leiders zei dat ze daar eigenlijk 4 procent van het bbp aan moeten spenderen. Het gaat niet om een formeel voorstel.

Terwijl de leiders al onderweg waren naar hun diner, twitterde Trump dat alle landen ,,onmiddellijk’’ 2 procent moeten gaan betalen, en niet over zes jaar. ,,De VS betaalt voor Europa’s bescherming, en verliest tegelijkertijd miljarden aan handel.’’ Hij maakte geen melding van de 4 procent.

Premier Rutte zei dat Nederland zich houdt aan de afspraak om naar de 2 procent toe te bewegen. Hij gaf Trump een compliment voor de ,,krachtige boodschap'' die hij heeft gegeven over de defensiebestedingen. Nederland zit nu op 1,3 procent. ,,We zullen de komende jaren steeds kijken of er ruimte is in de begroting.''

Zoals vooraf al duidelijk was, gingen de leiders akkoord met versnelling van het militaire reactievermogen, verhoging van de paraatheid van de troepen, plannen voor een ‘militaire snelweg’ door Europa en twee nieuwe commandocentra in de VS en Duitsland. Ook artikel 5 van het NAVO-verdrag, waarin een aanval op een lidstaat wordt gezien als een aanval op alle, werd in de slotverklaring herbevestigd.

,,De besluiten die we vandaag hebben genomen tonen dat Europa en Noord-Amerika samenwerken. De NAVO levert en we zijn vastbesloten om onze bijna 1 miljard inwoners veilig te houden’’, zei NAVO-topman Stoltenberg.

